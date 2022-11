VIDÉO - "On ne se sent pas en sécurité" : après les effondrements d'immeubles à Lille, l'inquiétude permanente

Depuis l’effondrement de deux immeubles à quelques mètres de sa boutique, Karine El Mokdad repère chaque anomalie sur ses murs. "On a débarrassé les cartons hier par rapport à la situation du Vieux-Lille et on s'est rendus compte que c'était beaucoup plus inquiétant qu'avant, parce qu'avant, c'était une simple fissure toute légère. On ne se sent pas en sécurité. On pense quand même tout de suite à l'effondrement, on ne va pas se mentir", sourit nerveusement Karine.