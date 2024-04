VIDEO - Immeubles effondrés : comment les pompiers s'entraînent ?

De plus en plus d'immeubles fissurés menacent de s'effondrer. Dans ce contexte, des pompiers suivent des entraînements spécifiques pour intervenir sur une potentielle catastrophe. Ils se préparent à tous les scénarios comme a pu le constater une de nos équipes.

Un séisme de magnitude 5,9 a remué quatre secteurs en Haute-Garonne. C'est le scénario de l'exercice auquel doivent se livrer, dans le reportage en tête de de cet article, 350 pompiers venus du sud du pays et de l'Andorre. Alors que les immeubles menacent de s'effondrer, l'entrainement qui se déroule à à Montréjeau commence comme chaque intervention par une inspection des lieux par les maîtres-chiens. Corde, échelle, tous les moyens sont bons pour repérer et extraire les potentielles victimes au plus vite.

Dans les décombres, une figurante vient d'être identifiée. L'intervention grave à risque d'effondrement qui est mise en scène rappelle les événements récents à Toulouse.

Et pour être encore plus réaliste, il faut aussi s'entraîner la nuit. Une autre équipe s'apprête donc à entrer dans le bâtiment et dans l'obscurité selon la même technique et le même protocole.

Pour être au plus près des conditions du réel, l'entrainement s'échelonne sur quarante heures au total.