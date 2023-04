VIDÉO - Immeubles évacués à Lille : des sinistrés livrés à eux-mêmes cinq mois après

Jean-Gabriel a dû se reloger par ses propres moyens, tout comme Sophie et son compagnon, forcé de déménager après avoir évacué d’un immeuble qui menaçait de s’effondrer. "On n'a pas eu d'aides particulières pour le relogement donc ça fait un coup avec le déménagement, la caution et tout ce qui s'en suit. Même au niveau des meubles pour tout réaménager. Donc oui, ça fait un coût financier. Ça a été compliqué au mois de décembre", nous explique Sophie. Leur ancien logement, au milieu d’une artère commerçante, est toujours sous surveillance.

Léa habite le bâtiment voisin, elle aussi un jour a été évacuée en pleine nuit. Elle a réintégré son logement depuis, mais une crainte l’habite encore. "Il y a quand même eu un risque d'effondrement donc forcément, ça fait toujours un peu peur. J'avais peur de devoir me trouver un autre logement temporaire et de devoir reprendre toutes mes affaires", confie-t-elle.