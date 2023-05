2,4 millions de ménages en attente d'un logement social, du jamais-vu

Avec une production de logements neufs dégringole, victime de la hausse des coûts de construction et des restrictions de l'accès au crédit, les acteurs du logement accusent de plus en plus ouvertement l'exécutif de trop peu agir sur ce front. "L'affaiblissement des moyens financiers des organismes HLM, la diminution des APL (aides personnalisées au logement, NDLR), la hausse du taux de TVA sur la production neuve et l'absence de portage politique du sujet du logement par l'exécutif, depuis 2017, ont eu pour conséquence immédiate une baisse de la production de logements sociaux", fustige la présidente de l'USH, et ancienne ministre, Emmanuelle Cosse.

"Il est urgent de faire l'inverse ce qui a été fait : renforcer les aides à la pierre, mettre un terme aux ponctions opérées annuellement sur les bailleurs sociaux, mobiliser le foncier public pour construire plus de logements sociaux", ajoute-t-elle.