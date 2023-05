VIDÉO - Pourquoi joindre l’administration est-il si long ? La Caisse d’assurance vieillesse répond à TF1

Pourquoi est-il si difficile de joindre l'administration ? Ce jeudi matin, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a accepté de recevoir notre équipe dans l'une de ses six plateformes d'appels, où travaille une centaine d'agents. Chacun passe en moyenne six heures par jour au téléphone, avec un objectif de 60 appels par jour. Nous montrons au responsable la capture d'écran du fameux appel de 22 minutes resté sans réponse. "Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qu'on veut faire de qualitatif avec le public", regrette Frédéric Birrittieri, directeur de la relation assurés à la CNAV d’Ile-de-France.

Ce responsable l'assure, le temps d'attente moyen est mesuré, et il est de 4 minutes 30 par appel. "Pour qu'on fasse du 4 minutes 30 en moyenne et que vous ayez attendu 22 minutes hier, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas attendu, poursuit Frédéric Birrittieri. Il y a des moments de la journée où c'est plus ou moins embouteillé. On est dans un moment de l'actualité retraites qui fait que nos services sont un peu plus sollicités. Ça peut expliquer ce genre de choses", fait-il valoir.