Impôts : êtes-vous concerné par la baisse de deux milliards voulue par Emmanuel Macron ?

La mesure devrait viser les personnes actives, gagnant entre 1500 et 2500 euros par mois, soit près de 16 millions de foyers. Sur TF1, le chef de l'État a ainsi assuré vouloir viser les Français "qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui (...) ont du mal à boucler la fin du mois". Une mesure qui pourrait laisser de nombreux foyers sur le bord de la route, car le terme de "classe moyenne" est "un mot-valise" qui "recouvre des réalités diverses selon qu'on se base sur le revenu, son lieu d'habitation ou sa situation familiale", note le vice-président d'OpinionWay Bruno Jeanbart qui estime que soit la baisse annoncée par Emmanuel Macron "concerne 80% des gens, et c'est alors tellement faible que c'est marginal", soit, comme semble l'envisager le président, elle est ciblée et alors, "vous perdez énormément de gens".