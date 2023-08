VIDÉO - Incendie dans les Pyrénées-Orientales : les images des paysages ravagés vus du ciel

On y devine notamment que les toboggans de la piscine n'ont pu résister face à la puissance des flammes. Pour éviter toute reprise du feu et davantage de ravages, quelque 220 pompiers continuaient mercredi 16 août à surveiller l'incendie, stabilisé mais "loin d'être éteint", et ce jusqu'à jeudi matin, a précisé le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Outre le camping des Chênes Rouges détruit à Argelès, les flammes ont touché 30 maisons et pénétré dans huit d'entre elles, tandis qu'un entrepôt a été "fortement impacté", a expliqué à l'AFP le préfet Rodrigue Furcy.