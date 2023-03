VIDÉO - Incendie à la mairie de Bordeaux : pour Pierre Hurmic, "il ne faut pas laisser aux casseurs le dernier mot"

C'est l'une des images fortes des manifestations de jeudi 23 mars contre la réforme des retraites. À Bordeaux, en Gironde, la porte d'entrée de l'Hôtel de Ville a été incendié vers 20h15. Un feu rapidement maîtrisé par les pompiers, mais qui a fait des dégâts. "La porte du porche de l'Hôtel de Ville de Bordeaux, une porte historique du XVIIIe siècle, a été endommagée par un incendie volontaire allumé hier soir. La porte est totalement hors de service", a indiqué sur LCI le maire de la commune, Pierre Hurmic.

"Des travaux d'envergure vont devoir être réalisés et une enquête a été ouverte", a également détaillé l'édile qui a toutefois précisé que la mairie avait "rouvert ce matin" pour ne pas que les "Bordelaises et les Bordelais soient pénalisés par ces violences absurdes". Et Pierre Hurmic de dénoncer des "exactions". "Il ne faut pas laisser aux casseurs le dernier mot", a-t-il affirmé.