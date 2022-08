Incendie en Gironde : ils ont tout perdu

Il ne reste plus rien. Patrice Le Moullec habitait au Lieu-dit Joué dans la commune de Belin-Béliet en Gironde depuis 8 ans. Évacué mardi dernier, il ne pensait pas retrouver sa maison dans cet état. "On a pris un sac de couchage, un lit de camp et une tente. On s'est dit que ce n'est pas grave, demain, on y retourne. Mais le lendemain, tout s'écroule", dit-il.