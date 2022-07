Incendie dans les Gorges du Verdon : un village a frôlé la catastrophe

Le courage des habitants a probablement sauvé le village de Rougon (Var). Mardi, avec les moyens du bord, notamment des tuyaux d’arrosage et des seaux d’eau, ils ont tout fait pour que le feu n’atteigne pas les maisons toutes proches, avant l’arrivée des pompiers. Le feu a démarré à quelques mètres du village en début d’après-midi. Immédiatement, une chaîne humaine s’ est formée pour tenter d’éteindre les flammes. "On a eu très peur car le feu s'est déclenché juste au-dessus des maisons", témoigne une villageoise, dans la vidéo en tête d'article. Leur solidarité a permis d’éviter une catastrophe. Toute la nuit, les habitants ont observé le va-et-vient des pompiers et la colline embrasée, non sans inquiétude.