"On est avec vous..." : à Vaulx-en-Velin, des centaines de personnes rendent hommage aux victimes de l'incendie

Une émotion si grande qu'elle a dépassé les seules frontières du quartier. Si bien que le parvis de l'Hôtel de ville, où les drapeaux avaient été mis en berne, était noir de monde, malgré le froid mordant. "Je suis originaire de Villeurbanne, mais mon cœur, là, est Vaudais. Parce que ce qui est arrivé malheureusement à ces familles-là (...) ça aurait pu arriver à n'importe quelle famille", a par exemple témoigné Samira Chouli à l'AFP. Âgée de 49 ans, elle faisait partie de cette foule hétéroclite. Familles, jeunes ou personnes plus âgées, beaucoup d'entre eux étaient vêtus de noir. Tous avaient le visage grave. Et les mots justes pour soutenir les rescapés. Arrivés dans un bus blanc, ils ont été applaudis par la foule. "On est là et on sera toujours là pour vous", leur a crié un habitant, tandis que d'autres leur témoignaient des marques de soutien.

Une parole similaire à celle portée par la maire de la commune, Hélène Geoffroy. "Cet après-midi, nous pleurons nos morts et nous sommes là pour apporter réconfort et soutien aux vivants", a-t-elle déclaré avant que la foule ne respecte plusieurs minutes de silence. Cette dernière a été ensuite invitée à remplir les registres de condoléances installés en mairie. "Toutes mes pensées vont aux décédés, aux familles, je suis maman et je partage toute cette tristesse avec eux", a ajouté l'élue locale, confiant ne pas avoir fermé l'œil de la nuit.