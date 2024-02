VIDEO - Incendies au Chili : les dernières images de l'épicentre transformé en immense brasier

Les violents incendies qui ravagent la région côtière touristique de Valparaiso dans le centre du Chili ont fait au moins 112 morts. Depuis l'épicentre du drame, où des quartiers entiers ont été carbonisés, les images aérienne témoignent de son ampleur.

Aucune habitation n'a résisté à la puissance des flammes. Ce lundi, quelque 1.400 pompiers et 1.300 militaires et volontaires luttaient pour la quatrième journée consécutive contre des dizaines d'incendies dans le centre et le sud du Chili, qui ont fait au moins 112 morts. Des quartiers d'habitations entiers dévastés, des voitures calcinées, près de 26.000 hectares réduits en cendre... depuis la région côtière touristique de Valparaiso, épicentre de la catastrophe, les images aériennes dévoilent un gigantesque brasier.

"Le vent était terrible, la chaleur suffocante, on ne pouvait pas respirer, les gens se sont dispersés un peu partout", témoigne dans le reportage en tête de cet article, un habitant encore traumatisé qui est parvenu à échapper aux flammes.

Il s'agit de "la plus grande tragédie depuis 2010", a déclaré dimanche le président chilien Gabriel Boric lors d'un déplacement à Quilpué, situé à la périphérie de Viña del Mar dans la région de Valparaiso où a été comptabilisé la totalité des décès.

Depuis quelques heures, quelques incendies sont maitrisés mais des dizaines d'autres foyers inquiètent toujours.