Incendies dans le Gard : ils ont tout perdu

Pour ce couple du Gard, les dégâts se chiffrent en centaine de milliers d'euros. Le matériel neuf n'était pas encore assuré. Hébergés chez des amis, ils passent leur journée à nettoyer et récupérer ce qui peut l'être. Au fil des heures, amis et inconnus viennent leur rendre visite pour proposer leur aide et apporter quelques objets du quotidien. Et grâce à une cagnotte en ligne, ils ont aussi pu réunir plusieurs milliers d'euros.