Incendies : des aides pour les particuliers et les entreprises

Ces oliviers, son grand-père les a planté il y a 60 ans. Son père les a taillés chaque hiver. Et le feu les a réduits en cendres en un instant. Maël Seigneur-About, oléiculteur à Barbentane (Bouches-du-Rhône) a décompté 300 arbres brûlés au total. Pour en planter du même âge, du même rendement, il faudrait investir 300 000 euros, sans compter la main-d'œuvre. Pour l’aider, lui, et tous les professionnels sinistrés, l’État propose un report de paiement d’échéances fiscales et un remboursement accéléré des crédits d’impôts et de TVA. Or, Maël Seigneur-About explique que ces aides ne le concerne pas et qu’il va peut-être devoir abandonner son exploitation.