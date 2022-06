Incendies : des habitants patrouillent aussi

Comme chaque jour, les hommes et femmes en orange partent en patrouille. Des bénévoles que rien ne prédisposait à cette tâche. C'est le cas de Luc Peger, 64 ans, qui arpente les pistes depuis dix ans. "Quand je suis parti à la retraite, je ne me voyais pas rester à la maison et ne rien faire", confie-t-il. "Il m'arrive de patrouiller deux, trois voire quatre fois dans la semaine", explique ce bénévole.