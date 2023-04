VIDÉO - Incendies en Gironde : des petites communes oubliées par l'État ?

Il lui a manqué ce coup de pouce si important, cet engagement financier de l'État. Le maire d'Origne ne cache pas sa déception, même s'il approuve la quasi-totalité du dispositif "Feux de forêts" dévoilé par le ministre de l'Intérieur. "On a dépassé les 100.000 euros. C'est la moitié d'un budget de fonctionnement. Il nous manque une annonce qui dit : événement exceptionnel, implication exceptionnelle de l'État sur ces communes-là", déplore Vincent Dedieu au micro de TF1. "On doit remplir des dossiers de demande d'aide de Fonds Vert et c'est compliqué pour nous parce qu'une petite commune, c'est une secrétaire qui est là 15 heures et nous les maires. On n'a pas le service administratif pour tout faire", explique le maire d'Origne.