Incendies : est-il obligatoire de débroussailler son jardin ? Le 20H vous répond

Est-ce qu’on a le droit de faire un barbecue dans un lieu public ?

Pas toujours ! En période de canicule, de sécheresse et lorsqu’il y a du vent, autrement dit lorsque le risque incendie est le plus élevé, le maire ou le préfet peut prendre un arrêté pour interdire les barbecues au charbon de bois dans toute la commune ou le département.

Et si vous ne respectez pas cette interdiction, vous pouvez écoper d'une amende de 750€.

Est-ce qu’on a le droit de jeter des mégots dans la nature ?

Non bien sûr. Et la loi a récemment changé, lorsque le risque incendie est élevé, il est même interdit de fumer dans un périmètre élargi, jusqu’à 200 mètres d’un bois et d’une forêt.

Lorsque vous êtes pris sur le vif en train de jeter un mégot en pleine nature ou depuis une voiture, vous risquez une amende de 135€.

Un conseil : Si vous prenez la route, pensez à prendre un cendrier de poche… D’après une étude réalisée pour Vinci autoroutes, 1 fumeur sur 4 reconnait jeter ses mégots par la fenêtre. C’est aujourd’hui la 1ʳᵉ cause d’incendie par imprudence.

Est-il obligatoire de débroussailler son jardin ?

Oui, si on habite à moins de 200m d’un bois ou d’une forêt, c'est obligatoire. Et même si ce n'est pas le cas, le maire ou le préfet peut l'exiger. Objectif : en cas de départ de feu, freiner sa propagation.