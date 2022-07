VIDÉO - Incendies : et si les avions militaires d'Airbus venaient au secours des Canadairs ?

La capacité des Canadairs est de six tonnes d'eau, et celle des Dash de douze. Le réservoir d'eau testé sur l'A400M lui permet de larguer 20 tonnes d'eau, ce qui constituerait un outil inespéré pour les pompiers. En revanche, cet avion de transport militaire n'est pas conçu pour écoper de l'eau sur un lac ou en mer, et devrait se poser pour recharger sa citerne- même s'il n'a besoin que de courtes distances pour atterrir et décoller.

Mais il dispose d'une qualité majeure par rapport aux autres appareils : il peut opérer 24h/24 et même de nuit, période pendant laquelle les Canadairs sont jusqu'ici impuissants face aux feux, et les pompiers privés de soutien aérien.