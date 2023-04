VIDÉO - Incendies : les pompiers déjà en alerte au sol et dans les airs

Leur trajectoire est millimétrée, chaque geste compte. Les pilotes de Canadair de la Sécurité civile de Nîmes (Gard) filent droit sur l'eau à 150 km/h et s'entrainent sur l'arc méditerranéen. "On se prépare à avoir une saison un peu rude, on monte crescendo à l'approche de l'été au niveau de nos entrainements", dit Dominique Gueble, commandant de bord, chef de secteur, à TF1. "Cela permet d'être opérationnel un peu plus vite et plus serein", ajoute Nicolas Libis, copilote.

Il y a la crainte de revivre un été 2022, marqué par les incendies à répétition, des feux de forêts toujours plus violents, qui mettent à l'épreuve les pilotes. D'autant que mi-avril, environ 930 hectares de végétation ont été parcourus dans les Pyrénées-Orientales par le premier grand incendie de l'année 2023 en France, dans ce département très affecté par la sécheresse : "On peut redouter le côté un peu fatigant du travail sur des feux avec beaucoup de vent, de turbulence et de fumée, beaucoup d'avions forcément", concède le copilote. "Donc c'est une charge de travail qui est importante et qui est usante."