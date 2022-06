Stade de France : la justice a demandé les images de vidéosurveillance malgré leur destruction

Sous le feu des critiques, le parquet de Bobigny a tenté d'éteindre l'incendie. Contacté par TF1/LCI, il a confirmé ce vendredi avoir adressé jeudi soir "une réquisition judiciaire pour obtenir les images du stade de France dans l’hypothèse où elles auraient été conservées." Et de préciser que "ces images n’apparaissaient pas indispensables à l’enquête ouverte du chef d’escroquerie en bande organisée (faux billets), mais l’information d’hier selon laquelle ces images ne seraient pas conservées un mois (durée légale maximum autorisée), mais seulement quelques jours (information que nous ignorions) nous a conduit à les solliciter tout de même."

"C'est à l'évidence un échec", a concédé jeudi Didier Lallement, mentionnant les personnes "bousculées ou agressées" et "l'image ébranlée" de la France, devant la commission des lois du Sénat. "C'est une blessure pour moi", a-t-il ajouté. L'audition du préfet intervient après celle, le 1er juin, des ministres des Sports Amélie Oudéa-Castéra et de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce dernier avait maintenu sa version, très critiquée, en réaffirmant que "35.000" supporters munis de billets falsifiés ou sans billet s'étaient présentés au Stade de France et auraient été "le mal racine" à l'origine des incidents.