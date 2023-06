VIDÉO - Dans la chambre d'un Poilu gardée intacte depuis 105 ans, à la demande de ses parents endeuillés

Dans une petite maison de Bélâbre, village de 1000 habitants situé dans l'Indre, l'un des longs couloirs mène à un véritable mausolée, fragile, figé dans le temps. Cette pièce, dont le papier peint tâché et jauni par les années se décolle par endroit, "est restée fermée pendant plus d'un siècle", explique Michel Jouanneau, conseiller municipal de Bélâbre et historien amateur. Conservée en l'état depuis 105 ans, cette chambre est celle d'un poilu mort au combat au cours de la Première Guerre mondiale : Hubert Rochereau, né le 18 octobre 1896 et décédé sur le front le 25 avril 1918, à l'âge de 21 ans, victime d'un éclat d'obus.