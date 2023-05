VIDÉO - Infirmière tuée à Reims : une minute de silence observée dans tous les hôpitaux

"Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil, et toute la France a le cœur serré". C'est avec ces mots qu'Elisabeth Borne a lancé ce mercredi à midi une minute de silence en hommage à Carène Mezino, infirmière de 38 ans poignardée lundi au CHU de Reims et décédée des suites de ses blessures. Un moment de recueillement observé à midi dans tous les hôpitaux de France ce mercredi, comme le montre le reportage du 13H de TF1 ci-dessus, de Paris à Troyes en passant par Marseille, et Reims, au sein de l'établissement où travaillait l'infirmière.