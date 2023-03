VIDÉO - Fin des négociations entre industriels et supermarchés : découvrez les produits les plus impactés

Dans les prochaines semaines, l'addition s'annonce encore plus salée qu'elle ne l'est déjà depuis un an. Des hausses de plus 10 % en moyenne sont attendus pour les produits laitiers. Pour le camembert, ça sera une hausse de 12 %, soit une vingtaine de centimes en plus.

Au rayon petit-déjeuner, un distributeur, contacté par les équipes du 13H de TF1, confirme que le chocolat en poudre d'une grande marque devrait passer de 4,08 à 4,81 euros dans les prochaines semaines, soit 73 centimes de plus. "On essayera sin peut trouver moins cher. Et sinon, on fera avec", lance un client un peu dépité à notre micro dans la vidéo en tête de cet article.

Pour les propriétaires de chien ou de chat, l'achat de croquettes va faire mal à votre porte-monnaie. Les industriels ont demandé une hausse de 40 %, et cela va forcément se ressentir en rayon.