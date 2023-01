Boulangers étouffés par les prix de l'énergie : comment sortir du pétrin ?

Que faire, alors ? Pour faire face à la hausse des prix, des méthodes radicales sont de plus en plus envisagées par les entreprises, boulangers en tête. À Marseille, la CGT-Energie a même évoqué la possibilité de procéder à une "manipulation sur le compteur" pour que les boulangers puissent bénéficier de fortes réductions sur leur facture.

Ceux qui sont présentés dans le sujet de TF1 ont trouvé une astuce à tour de rôle, ils vont fermer boutique, deux jours dans la semaine, contre un jour actuellement, un four éteint une journée de plus, pour réduire les dépenses énergétiques : "On était tous les trois d'accord pour concentrer nos chiffres d'affaires sur cinq jours et non plus sur six", confirme Stéphane Royer, un autre boulanger de Carquefou. Ainsi, ils récupèrent les clients des concurrents pendant les deux jours de fermeture.

Cette nouvelle organisation s'avère bien accueillie par les habitants. L’entraide est aussi essentielle pour négocier les tarifs auprès des fournisseurs d’énergie. C’est ce que propose l'entreprise Collectif Énergie, située à Nantes : "D'une part, il y a le volume, cela permet d'avoir plus de poids et cela permet par rapport à d'autres fournisseurs d'avoir plus d'offres", assure-t-on.