Inflation : faut-il augmenter les salaires ?

Pour les petites entreprises avec des trésoreries plus restreintes, il n'est pas toujours évident de proposer une revalorisation salariale. Près de Lyon, dans cette imprimerie de 31 salariés, il est impossible pour la direction de tous les augmenter. Il faut donc trouver d'autres solutions. La société leur a versé des primes. Et prochainement, des vélos électriques seront gratuitement mis à la disposition des salariés pour alléger leurs dépenses en carburant. Partout, dans les grandes et petites entreprises, la pression des salariés pour obtenir des augmentations est de plus en plus forte.