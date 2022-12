Inflation : les Français forcés d'écourter leurs vacances

Le budget moyen d’un séjour de deux nuits est de 340 euros cette année. Pour le même prix, vous pouvez prolonger d’un jour l’an passé. La solution est alors de partir moins longtemps, mais aussi moins loin, et donc, moins cher. C’est le choix qu'ont fait Axel et sa compagne. Ils viennent de Reims, à moins de deux heures en voiture de l’hôtel à Compiègne. Ils ne s’offrent qu’une nuit, et c’est déjà un beau cadeau.