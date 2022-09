Inflation masquée : le paquet rétrécit, pas les prix

Et à ces baisses de volume s'ajoutent parfois des hausses de prix. Pour se justifier, un industriel rejette la faute sur les grandes surfaces. Alors, l'association Foodwatch France demande davantage de transparence. D'autres marques que nous avons contactées assument cette inflation masquée. C'est la seule stratégie, disent-elles, pour assurer leurs marges et faire face à l'augmentation des prix des matières premières. D'ailleurs, il y a des limites légales à ces pratiques. Et la répression des fraudes a promis de faire des contrôles.