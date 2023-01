Pommes : l’appel à l’aide des producteurs contraints d'arracher leurs arbres

En 20 ans, le pays a déjà perdu la moitié de ses vergers. En cause donc, la hausse des coûts de production. Soit l'augmentation du prix des engrais, de l'emballage ou de l'électricité. Pour donner un exemple, produire un kilo de pommes coûte désormais 1 euro, au lieu de 80 centimes auparavant. Et hélas, il n'y a plus de rentabilité : "Il va nous manquer quasiment dix centimes du kilo de pommes pour arriver à vivre correctement", déplore l'arboriculteur. "On pourrait perdre 500.000 euros si rien n'est fait, on pourrait ne pas s'en remettre".