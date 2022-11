Demander l’aide pour le chauffage au bois sera possible juste avant Noël

"Il suffira de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2.260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4.750 euros pour un couple avec deux enfants", a-t-il précisé au journal (version payante).

Une aide de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois, qui a été rendue possible par le vote au Sénat, vendredi 25 novembre, du dernier budget rectificatif de 2022. En parallèle, un guichet est ouvert depuis début novembre pour 1,6 million de foyers modestes se chauffant au fioul. Confrontés à la flambée des prix de l'énergie, de nombreux Français ont abandonné le gaz ou le fioul au profit du bois pour se chauffer. Mais avec une demande qui explose, les prix flambent par conséquent et des pénuries sont observées dans certaines régions.