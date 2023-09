Un Français sur trois ne mange pas à sa faim, selon le Secours populaire

L'alerte des Restos du Cœur, dont le président avait révélé sur TF1 qu'ils étaient sur le point de "mettre la clé sous la porte", n'était en fait que l'arbre qui cache la forêt. Comme eux, ce sont l'ensemble des associations œuvrant contre l'injustice sociale qui font face à l'arrivée de nouveaux demandeurs, plombés par une inflation galopante. Et pour cause, après une année "déjà marquée par une forte dégradation", la situation continue d'empirer en 2023, pour reprendre l'expression d'Etienne Mercier, le directeur du pôle Opinion et du pôle Santé chez Ipsos. Si bien que l'association s'interroge : la France bascule-t-elle dans la pauvreté ?

Car pour les foyers qui doivent faire face à l'augmentation des prix, faire des économies devient de plus en plus compliqué (pour 53% des interrogés), quand d'autres vivent à découvert (18%). Une précarité galopante qui s'accompagne de privations de plus en plus importantes. Elles "atteignent un niveau record en France", selon le Secours populaire, avec des conséquences aussi bien sur la quantité que sur la qualité de l'alimentation des Français.