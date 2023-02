Vers un plan d'aide de 60 millions d'euros pour aider les plus précaires à mieux manger ?

Ici, comme sur tout le territoire national, le nombre de bénéficiaires a bondi cette année. Plus d'un tiers des personnes accueillies dans les structures d'aide alimentaire s'y rendent depuis moins de six mois, selon une étude de l'institut CSA publiée lundi 27 février et réalisée à l'automne. L'alimentation est devenue le deuxième poste de dépenses des personnes accueillies, toujours derrière le logement mais désormais devant les factures d'eau et d'énergie. Au total, 2,4 millions de personnes bénéficiaient de l'aide alimentaire fin 2022, soit trois fois plus de personnes qu'il y a dix ans.