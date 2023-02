VIDÉO - Un immeuble à l'heure de la vie chère

Sur ses conseils, nous montons au deuxième étage pour rencontrer Daniel. Âgé de 72 ans, ce retraité vit dans cet appartement depuis sept ans. En six mois, son loyer mensuel a augmenté de 50 euros par mois. En cause, la chaudière collective au gaz qui a fait exploser les charges.

Les prix de l'énergie inquiètent tous les résidents de cet immeuble. Alors le bailleur a plafonné la température à 19 degrés maximum dans les appartements. Donc certains habitants s'adaptent en mettant des planches en bois entre les volets et les fenêtres afin de garder le plus de chaleur possible.

Sandy et son père Patrick ont eux décidé de se lancer dans le potager pour faire face à l'explosion du prix des fruits et des légumes. Depuis un an, Patrick loue un jardin ouvrier à sa commune pour 35 euros par an. Une France de la débrouille, les yeux rivés sur les factures et qui espère un recul de l'inflation dans les prochains mois.