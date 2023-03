Inflation : les supermarchés confrontés à la recrudescence de vols à l'étalage

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les vols dans les supermarchés et les petits commerces ont augmenté de 14% en 2022. Corinne, caissière depuis 20 ans, redouble de vigilance avec chaque client. "On est parfois surpris par des personnes qu'on n'imagine pas. Maintenant, c'est vraiment tout le monde", témoigne-t-elle. Face à cette recrudescence, la directrice de l'établissement a recruté de nouveaux vigiles. D'autres enseignes ont investi dans des antivols ou encore des caméras intelligentes qui repèrent les différents suspects, comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article.

Les voleurs risquent jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende, mais en réalité, peu de commerçants portent plainte : les commerçants tentent de résoudre la situation à l'amiable.