Influenceuse à succès : Léna dans toutes les situations

Des centaines de fans, ils attendent depuis plusieurs heures devant une boutique pour tenter d'approcher Léna Situations, la maîtresse des lieux. Chacun veut l'embrasser et prendre une photo. Avec quatre millions d'abonnés sur Instagram et deux millions sur YouTube, Léna Situations fait la Une des grands magazines à seulement 24 ans, devenant l'une des femmes les plus influentes de sa génération. C'est grâce à ses vidéos. Léna se met dans toutes les situations.