Initiative : ils ont trouvé leur voix avec la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique

D’où venait donc ces enfants, petits et grands, très à l’aise question chant ? On nous a donné rendez-vous à Paris, dans ce collège public, pour rencontrer les heureux élus de ce cursus unique, celui de la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique. Des élèves du CM1 à la terminale dont le temps scolaire se partage autour de disciplines artistiques. Avec comme ambition de se produire sur scène en répondant plusieurs fois par an à des auditions. Prêt à batailler pour obtenir le rôle titre.