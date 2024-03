"C'est très stressant" : à Saintes, l'eau attendue dans une centaine de maisons d'ici mercredi

C'est la troisième fois cet hiver que certains habitants de Saintes ont les pieds dans l'eau. Résignés, ils craignent de devoir encore évacuer leurs maisons. D'ici mercredi, une centaine d'habitations pourraient être inondées.

En plus des rues, l'eau recouvre désormais les jardins. A Saintes, en Charente-Maritime, les habitants se préparent à voir l'intérieur de leurs maisons bientôt inondé. "Historiquement, on reprend les cotes d'Angoulême qu'on répercute 36 à 48 heures après à Saintes", explique dans le reportage en tête de cet article Bruno Drapron, le maire. Et de préciser : "Là, ça monte encore à Angoulême, ce qui veut dire que ça va continuer à monter à Saintes, donc il faut faire preuve de réalisme et la réalité c'est que ça va rentrer dans les maisons".

D'ici mercredi soir, l'eau pourrait rentrer dans plus d'une centaine de maisons.

Dans ce contexte, les habitants se préparent déjà à partir, une nouvelle fois. "Si ça augmente, on montera le restant des meubles, il y en a pour une demi-heure et puis je m'en vais", explique l'un d'eux, tandis qu'une voisine évoque l'impression d'un hiver sans fin. "On ne sait jamais jusqu'où ça va monter", explique-t-elle, ajoutant que "c'est très stressant". Et de poursuivre: "chaque fois que ça devient dramatique, je suis hébergée chez mes voisins qui habitent derrière, c'est sympa la solidarité".

C'est aussi le sentiment qui anime les services de la ville qui patrouillent pour apporter leur aide à ceux qui en ont besoin. "Ce qui nous fait plaisir, c'est d'être présents pour les gens, mais on a vécu décembre, puis novembre. Si ça recommence pour les gens, c'est triste", s'inquiète Thierry Peralta, agent municipal.