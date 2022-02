Inondations à répétition : apprendre à vivre avec le fleuve

Naviguer sur la Garonne est un plaisir que Vincent Desqueyroux. s'offre quotidiennement. Il est l'un des derniers pécheurs du fleuve à cet endroit. Il connaît par cœur cette rivière comme il l'appelle. Depuis des siècles, des champs et des vignes, des villages et des villes sont régulièrement submergés. "La crue centennale n'est pas encore arrivée" selon Vincent Joineau, maire (SE) de Rions et historien de la Garonne.