VIDÉO - "On n'a plus aucun repère" : dans le Pas-de-Calais, des sinistrés maintenus dans l'inquiétude

Lundi et mardi, les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département sont fermés, soit un total de 388 établissements. Le département, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record mardi et des précipitations intenses jeudi et vendredi, est placé lundi en vigilance jaune pluie inondation, vents violents et vagues-submersion. Les enfants ont pu sauver leurs affaires de cours, mais dans leurs têtes, ils ne pensent qu'aux inondations. "C'est très compliqué de se concentrer", constate Vanessa. Il est impossible de reprendre une vie normale pour les sinistrés, la plupart traumatisés.

Certains viennent prendre le petit-déjeuner dans cette salle, l'un des seuls endroits où ils se sentent encore en sécurité. "Quand je me réveille, la première que je fais, c'est de regarder par terre où est l'eau", témoigne un habitant sinistré. "On est complètement perdus, on n'a plus aucun repère", dit-il. Plus de repère non plus ni de moyen de travailler pour Christine, également interrogée par l'équipe de TF1 : avec les routes bloquées, elle ne peut plus conduire jusqu'à son entreprise. "Tout le monde sait que je ne peux pas travailler", admet-elle.