Inondations dans le Sud-Ouest : grande opération de nettoyage à Couthures-sur-Garonne

Des Hauts de France à la Nouvelle Aquitaine en passant par l’Ile-de-France, la montée des eaux, favorisée par une forte pluviométrie, a semé le chaos. Vient ensuite le grand nettoyage. Chez Romain, il a opté pour un séchage de la maison. Pour cela, il faut alimenter le poêle à bois en permanence. "On essaie de maintenir une température pour que ça sèche", explique-t-il. L'eau est montée à un mètre dans toute sa maison. À l'extérieur, on peut voir toutes les affaires qu'il va devoir jeter. "On a perdu tous les meubles, les frigos, les canapés, etc.", raconte-t-il, avec déception.