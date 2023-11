VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : toujours plus de sinistrés dans les centres d'hébergement

Depuis deux semaines, la Croix-Rouge installe ces centres d'hébergement d'urgence dans des dizaines de communes du Pas-de-Calais. Monter des lits de camp, isoler les malades ou rassurer, les bénévoles se relayent jour et nuit pour auprès des sinistrés. Des interventions au rythme des crues pour déblayer le plus vite possible, car de nouveaux orages sont attendus ce mardi. Le département, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record mardi et des précipitations intenses jeudi et vendredi, est placé lundi en vigilance jaune pluie inondation, vents violents et vagues-submersion.