Insécurité à Marseille : un quartier privé de courrier

Au total 2 500 habitants vivent dans le quartier de Bricarde. Mais désormais, le facteur n'y entrera plus. Une dame de 64 n'a plus reçu un colis depuis sept ans, plus une lettre depuis une semaine. Sa seule solution est de prendre le bus jusqu'au bureau de Poste. "Ce n'est pas normal, c'est injuste", s'exprime-t-elle. "Quand on va chercher le suivi du colis, il dise "Votre quartier n'est plus desservi". Ça nous fait ressentir qu'on est un peu délaissé", ajoute un senior.