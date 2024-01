Le bain de mer du Nouvel An, le grand frisson pour bien démarrer 2024

Un peu partout sur les côtes, la tradition du premier bain de l'année a été respectée. Surtout que la température de l’eau n’était pas si basse que ça, avec la météo très douce de ces dernières semaines.

À Hermanville-sur-Mer, dans le Calvados, plus de 300 baigneurs se sont jetés dans la Manche. La température de l’eau est à 8°C. Tout comme à Deauville, sous les encouragements du maire, qui avait fait le déplacement.

TF1

Ambiance survoltée à Antibes, où là aussi plusieurs centaines de givrés du bain ont répondu à la tradition qui fait de plus en plus d'adeptes. À 14°C, c'est un effet revigorant garanti. Et même s'il faut respecter la consigne de ne pas nager trop loin, il y a de quoi faire le plein d'énergie pour toute l'année.