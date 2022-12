Feu vert pour le Père Noël : l'étonnant arrêté d'une commune proche de l'aéroport de Nantes

Les enfants de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu peuvent pousser un ouf de soulagement : le Père Noël pourra bien venir distribuer ses cadeaux dans la nuit du 24 décembre. Le maire a en effet signé, le 8 décembre, un arrêté l'autorisant à survoler de nuit cette commune de Loire-Atlantique, proche de Nantes et de son aéroport. "Ça fera un avion de plus avec le Père-Noël dessus. Ce sera plus sympa et ça fera moins de bruit", lance un riverain dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.