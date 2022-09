Loto, EuroMillions : quand la chance sourit aux étourdis

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur fait fortune dans une loterie, en profitant d’un coup du sort ou d’une erreur. En décembre 2019, une famille de Haute-Vienne avait ainsi empoché la somme de 13 millions d’euros à l’occasion du Super Loto du vendredi 13. Comme l’explique France Bleu, cette famille de "10 personnes", qui étaient des "joueurs réguliers", avait coché les cases 6 et 8, au lieu de mettre une croix sur le 7 et le 9. Avant de valider leur grille, ils se sont rendu compte de la méprise et avaient décidé, malgré tout, de la laisser en l’état. Une erreur qui n'en est pas vraiment une et qui a changé leur vie.

Autre histoire, même coup du destin. Le quotidien régional Ouest-France rapportait ainsi en août 2020 la mésaventure d'un joueur, déjà dans le Finistère, qui avait l’habitude de jouer ses numéros fétiches au Loto chaque semaine. Un jour, il s'est trompé de ligne pour l'un d'eux, mettant une croix sur le 18 alors qu’habituellement son numéro est le 23. Grâce à son erreur, le Quimpérois a empoché un gain de 2 millions d'euros, l’un des dix plus gros lots du département. En 2013, dans les Bouches-du-Rhône, un père de famille, en cochant par erreur deux cases inhabituelles, avait raflé la cagnotte de 6 millions d’euros lors d’un tirage du Loto, rapporte un article en ligne du Nouvel Obs.