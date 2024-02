VIDÉO - Nés un 29 février dans la même clinique, ils se rencontrent 64 ans (ou 16 anniversaires) après

Cette année 2024 étant bissextile, 40.000 français nés un 29 février fêtent officiellement leur anniversaire ce jeudi 29 février. C'est le cas d'Isabelle et Freddy, qui se sont retrouvés devant les caméras de TF1 après avoir vu le jour dans la même clinique du Mans en 1960. L'occasion de raconter les joies et petits tracas que procure le fait de naître un jour si particulier.

C'est l'histoire d'un jour qui n'existe pas. Ou presque, le 29 février, ajouté au calendrier tous les quatre ans, se faisant largement désirer. Isabelle et Freddy ne le savent que trop bien. Il leur a fallu 16 anniversaires, 64 ans donc, pour se retrouver. "On se connait depuis toujours. Tu es le premier homme de ma vie", lance Isabelle en rencontrant pour la première fois Freddy face à notre caméra, dans le reportage à retrouver ci-dessus. Direction l'avenue du Mans qui a lié leur destin il y a bien longtemps. "On est devant la clinique des Marianites où Freddy et moi sommes nés le 29 février 1960, Freddy à 15h55, et moi à 17h05, explique Isabelle. Ma maman m'avait dit qu'un petit garçon était né le même jour à la clinique des Marianites. Eh bien, c'est nous".

"Je mens sur ma date de naissance"

C'est un groupe Facebook consacré aux natifs du 29 février qui leur a permis de se retrouver. Car en grandissant dans les mêmes rues, en fréquentant le même collège, ils ne s'étaient jamais recroisé. Deux vies en parallèle avec les mêmes soucis, les mêmes questions. Une en particulier : quand fêter son anniversaire lorsque, souvent, le calendrier vous oublie ? "Je préfère encore me le souhaiter le 28 que le 1ᵉʳ, parce que moi, je ne suis pas du mois de mars, je suis du mois de février", tranche Freddy.

Quand la planète tourne sans vous trois années sur quatre, de petits tracas informatiques viennent parfois s'ajouter. Comme sur les cartes de fidélité. "Je mens sur ma date de naissance pour avoir le petit cadeau ou la réduction tous les ans et non pas tous les quatre ans", raconte Isabelle. Freddy a une autre anecdote : "Quand j'ai renouvelé mon passeport, j'ai mis 'né le 29 février' et là, ça a sauté plusieurs fois en me disant non valide". Il a fini par y arriver, et cela pourra servir, car Freddy devient retraité cette année, à tout juste 64 ans.

Mais pour lui, comme pour Isabelle, c'est le 16ᵉ vrai anniversaire seulement. Isabelle compte bien en vivre de nombreux encore : "Mon objectif, c'est d'avoir 25 ans, en forme, ce qui veut dire que j'aurai 100 ans. Donc rendez-vous dans peu de temps !"