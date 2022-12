Père Noël : ces villes qui prennent des arrêtés municipaux pour faciliter sa tournée

Accueillir le Père Noël comme il se doit. Voilà l'objectif de certaines villes françaises en cette période de fêtes. Plusieurs maires ont décidé de tout faire pour que le père Noël puisse effectuer sa tournée sans encombre. C'est le cas notamment de la commune de Saint-Léonard, dans le Pas-de-Calais, où se rend une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Le Père Noël, ses rennes et ses lutins pourront y circuler et stationner sur les toits dans la nuit du 24 au 25 décembre. "Le Père Noël sera totalement dans la loi. Le commissaire de police de Boulogne-sur-mer est au courant, donc c'est bien réglementaire ", explique, sur un ton sérieux, la maire Gwenaelle Loire.

Pour que petits et grands découvrent avec joie une montagne de cadeaux au pied du sapin, le Père Noël pourra également "circuler comme bon lui semble" dans la commune de La Landes-Chasles, dans le Maine-et-Loire. Il devra malgré tout s'assurer de la "sécurité de chacun des usagers" de la route et des airs. Les habitants de la commune devront eux-aussi rester dans les clous. Il leur sera "interdit de donner à manger aux rennes, car en cas de mauvaise digestion, cela pourrait entraîner un retard dans la distribution des cadeaux", et "respecter les gestes barrières" en cas de rencontre fortuite avec le patron des lutins.