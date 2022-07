Insolite : sculpteurs sur paille

Côme Nottaris, étudiant, s'occupe de fabriquer le squelette."C'est un peu comme le corps. Les os d'abord, la structure pour tenir, c'est avec le bois. Ensuite, on fait quelque chose pour donner un peu plus de forme... Et à la fin, on couvre avec la paille et le foin pour que ce soit bien opaque", explique-t-il. "La paille, on s'en sert pour faire la texture et le foin pour la forme", ajoute Joël Nottaris, sculpteur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.