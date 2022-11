VIDÉO - Surprise : elle trouve une perle dans son huître !

Il y a six jours, lorsque la famille a acheté des huîtres pour le repas dominical, jamais elle ne pouvait imaginer découvrir ce petit trésor. "Ceux qui ne l'ont pas vu tout de suite ont pensé à une blague et nous, on se disait que ce n'était pas possible parce que c'était une huître alimentaire, et en fait, ça existe. C'est rare, mais ça existe, et c'était chez nous", sourit Chloé.