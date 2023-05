VIDÉO - Un bolide à l'huile de coude : attachez vos ceintures, la caisse à savon est dans la place

À fond dans les rues de Longué-Jumelles, transformé en circuit urbain où se côtoient la carotte la plus rapide du monde, un avion de chasse pas encore supersonique, et la voiture de Barbie de passage exceptionnel ce week-end dans la région. Davantage de femmes parmi les spectateurs, plusieurs milliers de personnes venues observer les concurrents dont la passion a été créée par un fabricant de savon dans les années 30. La caisse à savon, le sport dans lequel le public ne souhaite pas forcément du bien aux participants. "On n'a pas envie de les voir finir", sourit un participant. Même intention chez une autre spectatrice interrogée, qui nuance : "heureusement, il y a beaucoup de bottes de paille, ça va être merveilleux".