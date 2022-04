Instagram, TikTok : les nouveaux recruteurs des réseaux sociaux

Un téléphone, un trépied et cet atelier de tôlerie se transforme en lieu de tournage. Dans cette PME du Loire-et-Cher, Bastien Porcher a tronqué son rôle de commercial pour celui de réalisateur. Il y a cinq postes à pourvoir. Ces vidéos sont des offres d’emploi destinées aux réseaux sociaux. Pas facile de s’improviser cinéaste. Cela fait six mois que l’entreprise souhaite embaucher. Passer par les réseaux sociaux est selon lui la méthode la plus efficace.